OnePlus 15 получит мощную систему охлаждения

OnePlus 15 получит мощную систему охлажденияК большому аккумулятору
Перед запуском в Китае OnePlus продолжает раскрывать детали о новой модели OnePlus 15. На этот раз речь идет о системе охлаждения и игровых возможностях.
© OnePlus
Смартфон получит усовершенствованную систему охлаждения Glacier с увеличенной испарительной камерой. Её стенки выполнены из прочной стали. Для теплоизоляции используется новый сверхлегкий аэрогель Glacier Supercritical, особенно полезный в играх.
Также OnePlus 15 предложит улучшенную быструю зарядку, новый сетевой чип, а также обновлённый дисплейный чип.
Смартфон оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном с частотой обновления 165 Гц и батареей на 7,300 мАч.
Презентация OnePlus 15 в Китае состоится 27 октября.