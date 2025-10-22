OnePlus 15 получит мощную систему охлаждения

Смартфон получит усовершенствованную систему охлаждения Glacier с увеличенной испарительной камерой. Её стенки выполнены из прочной стали. Для теплоизоляции используется новый сверхлегкий аэрогель Glacier Supercritical, особенно полезный в играх.

Также OnePlus 15 предложит улучшенную быструю зарядку, новый сетевой чип, а также обновлённый дисплейный чип.

Смартфон оснастят процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, экраном с частотой обновления 165 Гц и батареей на 7,300 мАч.

Презентация OnePlus 15 в Китае состоится 27 октября.