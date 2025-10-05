OnePlus 15 поступит в продажу по всему миру с 13 ноября

Дизайн его известен, но вот точные характеристики ещё не подтверждены официально. По слухам, OnePlus 15 получит плоский 6,78-дюймовый OLED-экран с переменной частотой обновления от 1 до 165 Гц.

На задней панели расположены три камеры по 50 МП каждая. По качеству фотографии аппарат будет хорош, но, вероятно, уступит камерам у Oppo и Xiaomi. Телелинза может иметь меньшую матрицу, чем у предыдущей модели.

Особое внимание уделено аккумулятору: 7300 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт.

О цене пока точной информации нет.