OnePlus 15 поступит в продажу по всему миру с 13 ноября

Опубликовано 05 октября 2025, 19:151 мин.
OnePlus 15 поступит в продажу по всему миру с 13 ноябряГлобальный релиз
Выход нового флагмана OnePlus 15 в Китае пройдёт 13 октября, а мировой релиз запланирован на 13 ноября, пишет 91Mobiles. Телефон станет одним из первых с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.
© OnePlus
Дизайн его известен, но вот точные характеристики ещё не подтверждены официально. По слухам, OnePlus 15 получит плоский 6,78-дюймовый OLED-экран с переменной частотой обновления от 1 до 165 Гц.
На задней панели расположены три камеры по 50 МП каждая. По качеству фотографии аппарат будет хорош, но, вероятно, уступит камерам у Oppo и Xiaomi. Телелинза может иметь меньшую матрицу, чем у предыдущей модели.
Особое внимание уделено аккумулятору: 7300 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 50 Вт.
О цене пока точной информации нет.