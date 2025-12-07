OnePlus 15R получит большой аккумулятор на 7 400 мА·ч

Опубликовано 07 декабря 2025, 19:301 мин.
OnePlus 15R получит большой аккумулятор на 7 400 мА·чЕщё что-то стало известно
OnePlus официально раскрыла ёмкость аккумулятора нового смартфона 15R. Полноценно его представят 17 декабря вместе с планшетом Pad Go 2 и смарт-часами Watch Lite.
© OnePlus
Аккумулятор OnePlus 15R составляет 7 400 мА·ч — это самая большая батарея в смартфоне OnePlus, продающемся за пределами Китая. Внутри Китая рекорд принадлежит модели Ace 6T с 8 300 мА·ч.
Батарея поддерживает проводную быструю зарядку 80 Вт SuperVOOC и рассчитана на сохранение не менее 80% первоначальной ёмкости через четыре года активного использования. В аноде аккумулятора использовано 15% кремния.
OnePlus 15R будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. В режиме высокой яркости экран способен достигать 1 800 нит.