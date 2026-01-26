OnePlus 15T получит две камеры по 50 МП

Согласно утечке, OnePlus 15T может получить двойную основную камеру: главный модуль на 50 Мп и телеобъектив также на 50 Мп. Правда, без оптической стабилизации. Фронтальная камера, скорее всего, тоже останется без серьёзных изменений.

Преимуществом OnePlus 15T, по слухам, станет аккумулятор. Источники утверждают, что смартфон получит рекордно ёмкую батарею для своего размера — от 7 000 до 7 500 мА·ч.

Пока неизвестно, выйдет ли OnePlus 15T за пределами Китая.