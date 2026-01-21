OnePlus 16 станет первым флагманским смартфоном с 9000 мАч в аккумуляторе

Для сравнения, текущая модель OnePlus 15 имеет 7 300 мАч и поддерживает быструю зарядку 120 Вт.

Ранее в этом месяце компания представила модели OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V. Они уже получили батареи на 9 000 мАч с зарядкой 80 Вт, но уровень смартфонов всё ещё не флагманский (для бренда).

По предварительным данным, смартфон выйдет в Китае в октябре. Ожидается, что он получит улучшенные камеры, включая основной модуль на 200 мегапикселей.