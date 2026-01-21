OnePlus 16 станет первым флагманским смартфоном с 9000 мАч в аккумуляторе

Опубликовано 21 января 2026, 08:181 мин.
OnePlus 16 станет первым флагманским смартфоном с 9000 мАч в аккумулятореТренд вместительных аккумуляторов дойдёт до основной линейки OnePlus
В Сети появились новые слухи о будущем флагмане OnePlus 16. Главное — смартфон, вероятно, оснастят ёмкой батареей на 9 000 мАч. Первый флагман с таким аккумулятором, между прочим.
© OnePlus
Для сравнения, текущая модель OnePlus 15 имеет 7 300 мАч и поддерживает быструю зарядку 120 Вт.
Ранее в этом месяце компания представила модели OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V. Они уже получили батареи на 9 000 мАч с зарядкой 80 Вт, но уровень смартфонов всё ещё не флагманский (для бренда).
По предварительным данным, смартфон выйдет в Китае в октябре. Ожидается, что он получит улучшенные камеры, включая основной модуль на 200 мегапикселей.