OnePlus 7 Pro получит самые быстрые 256 ГБ в мире

Об этом написали на ресурсе XDA-Developers, ссылаясь на источник. Стоит отметить, что это не первое упоминание об использовании быстрой памяти UFS 3.0 в OnePlus 7 Pro. Около двух недель назад то же самое написал в Twitter инсайдер Max J.

Ранее предполагали, что первым смартфоном с памятью UFS 3.0 станет Galaxy Fold, но старт его продаж был перенесён из-за проблем с экраном. Таким образом, OnePlus 7 Pro имеет все шансы попасть в историю как первая подобная модель.

Согласно спецификациям, опубликованным в прошлом году, скорость передачи данных по двум линиям шины UFS версии 3.0 оставляет 2,4 Гбайт/с. Это в два раза больше, чем у UFS 2.0.

Напомним, OnePlus 7 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 855 и получит 256 ГБ встроенной флеш-памяти.