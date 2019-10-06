OnePlus 7T Pro засветился на презентации младшей модели, но никто не заметил

На мгновение заднюю панель смартфона показали в рекламном ролике. Конечно, зрители в зале не смогли бы этого заметить. Но вот повторный просмотр записи мероприятия принёс неожиданные открытия.

По кадру видно, что основная камера у OnePlus 7T Pro будет тройной, но датчики в ней расположены не так, как у OnePlus 7T. Модуль для камеры вертикальный и вытянутый. Слева от камеры можно заметить некий элемент, которого у 7T точно нет. Журналисты предположили, что элемент может быть микрофоном.