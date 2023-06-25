OnePlus Ace 2 Pro может получить 24 ГБ оперативной памяти

OnePlus Ace 2 Pro может получить 24 ГБ оперативной памятиЖдем анонса
Согласно недавней утечке от инсайдера Digital Chat Station, предстоящий OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и предложит 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Если эта утечка достоверна, OnePlus Ace 2 Pro станет первым в отрасли смартфоном с таким количеством «оперативки».
Блогер уточнил, что это действительно физическая ОЗУ. В предыдущих утечках было высказано предположение, что OnePlus Ace 2 Pro будет также оснащен 6,74-дюймовым 1,5K изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
Ожидается, что устройство будет оснащено задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива с оптической стабилизацией изображения (OIS).
Среди дополнительных характеристик OnePlus Ace 2 Pro предполагаются поддержка быстрой зарядки 150 Вт и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Официальная дата выхода OnePlus Ace 2 Pro пока не объявлена.