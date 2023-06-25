OnePlus Ace 2 Pro может получить 24 ГБ оперативной памяти

Блогер уточнил, что это действительно физическая ОЗУ. В предыдущих утечках было высказано предположение, что OnePlus Ace 2 Pro будет также оснащен 6,74-дюймовым 1,5K изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что устройство будет оснащено задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Среди дополнительных характеристик OnePlus Ace 2 Pro предполагаются поддержка быстрой зарядки 150 Вт и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Официальная дата выхода OnePlus Ace 2 Pro пока не объявлена.