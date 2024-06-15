OnePlus Ace 3 Pro получит 6100 мАч и 100-Вт быструю зарядку

Дополняет этот массивный аккумулятор функция быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Помимо аккумулятора, Ace 3 Pro обладает отличными характеристиками. Он оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью LTPO с изогнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Любители фотографии оценят его 16-Мп фронтальную камеру и тройную систему камер на задней панели, включающую 50-Мп основной сенсор с OIS, 8-Мп ультраширокоугольный объектив и 2-Мп макрообъектив.

Устройство работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, предлагает 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ для хранения данных.