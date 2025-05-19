OnePlus Ace 5 Racing и Ace 5 Ultra появились на живом фото

Ace 5 Ultra будет работать на чипе Dimensity 9400+, а Ace 5 Racing — на более простой версии Dimensity 9400e. Оба смартфона получат экраны с частотой обновления 120 Гц — у Racing с разрешением Full HD, а у Ultra — около 1,5K.

По слухам, Ace 5 Racing оснастят 6,77-дюймовым OLED-экраном, основной камерой на 50 МП, фронталкой на 16 МП и аккумулятором на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Ace 5 Ultra получит чуть больший 6,83-дюймовый экран, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ внутренней памяти и батарею на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Официальный анонс запланирован на следующую неделю.