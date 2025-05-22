OnePlus Ace 5 Racing оснащён 6,77-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080×2392, процессором MediaTek Dimensity 9400e, основной камерой на 50 Мп, дополнительной на 2 Мп и фронтальной на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора — 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Весит телефон 199 граммов и будет доступен в трёх цветах и разных вариантах памяти — от 12/256 ГБ до 16/512 ГБ.

OnePlus Ace 5 Ultra получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1272×2800, более мощный процессор Dimensity 9400+, основную камеру 50 Мп, широкоугольную 8 Мп и фронтальную 16 Мп. Аккумулятор такой же — 7000 мАч с 100 Вт зарядкой. Весит он 206 граммов, доступен в трёх цветах и нескольких вариантах памяти, включая 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной.

Цена устройств пока покрыта тайной.