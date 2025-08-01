OnePlus Ace 5 Ultra — первый смартфон с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт UFCS

OnePlus Ace 5 Ultra поддерживает зарядку от UFCS-совместимых адаптеров на 40 Вт, а также фирменные технологии OnePlus — 100W Super Flash Charge и Fusion Fast Charge.

Помимо зарядки, Ace 5 Ultra оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 9400+, большим 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и камерой на 50 МП от Sony с оптической стабилизацией. Внутри — аккумулятор на 6 700 мА·ч с кремниевым анодом. Благодаря 100-ваттной зарядке смартфон полностью заряжается менее чем за 30 минут.

Цель UFCS — создать единый стандарт быстрой зарядки, поддерживаемый ведущими китайскими производителями, чтобы избавить пользователей от проблем с несовместимыми зарядками.