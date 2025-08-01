OnePlus Ace 5 Ultra — первый смартфон с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт UFCS

Опубликовано 01 августа 2025, 14:531 мин.
OnePlus Ace 5 Ultra — первый смартфон с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт UFCSУникальный. Пока
OnePlus Ace 5 Ultra стал первым смартфоном с официальной поддержкой 40-ваттной универсальной быстрой зарядки (UFCS). Эту сертификацию выдала Ассоциация быстрой зарядки FCA.
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OnePlus Ace 5 Ultra поддерживает зарядку от UFCS-совместимых адаптеров на 40 Вт, а также фирменные технологии OnePlus — 100W Super Flash Charge и Fusion Fast Charge.
Помимо зарядки, Ace 5 Ultra оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 9400+, большим 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц и камерой на 50 МП от Sony с оптической стабилизацией. Внутри — аккумулятор на 6 700 мА·ч с кремниевым анодом. Благодаря 100-ваттной зарядке смартфон полностью заряжается менее чем за 30 минут.
Цель UFCS — создать единый стандарт быстрой зарядки, поддерживаемый ведущими китайскими производителями, чтобы избавить пользователей от проблем с несовместимыми зарядками.