OnePlus Ace 6 выдали аккумулятор на 7800 мА·ч и быструю зарядку 120 Вт

Главной особенностью стала батарея 7800 мА·ч с 120-Вт быстрой зарядкой, что больше, чем у OnePlus 15 (7300 мА·ч). Беспроводная зарядка пока не поддерживается и останется для более дорогого OnePlus 15. Есть ультразвуковой сканер отпечатков в экране, корпус с металлической рамкой будет иметь защиту IP66/IP68/IP69/IP69K.

Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, оснащён 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, и использовать Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Для фото предусмотрены 50-МП + 8-МП основная камера и 16-МП фронтальная камера.

Ace 6 выйдет в белом, серебристом и чёрном цветах.