OnePlus Ace 6 выдали аккумулятор на 7800 мА·ч и быструю зарядку 120 Вт

Опубликовано 23 октября 2025, 18:311 мин.
OnePlus Ace 6 выдали аккумулятор на 7800 мА·ч и быструю зарядку 120 ВтМного
OnePlus официально подтвердила часть характеристик нового Ace 6, который представят 27 октября. Ace 6 позиционируется как самый мощный смартфон серии Ace. Он получит плоский OLED-экран с частотой обновления до 165 Гц и поддержку нескольких игровых режимов: 165, 144, 120, 90 и 60 Гц.
© OnePlus
Главной особенностью стала батарея 7800 мА·ч с 120-Вт быстрой зарядкой, что больше, чем у OnePlus 15 (7300 мА·ч). Беспроводная зарядка пока не поддерживается и останется для более дорогого OnePlus 15. Есть ультразвуковой сканер отпечатков в экране, корпус с металлической рамкой будет иметь защиту IP66/IP68/IP69/IP69K.
Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, оснащён 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, и использовать Android 16 с оболочкой ColorOS 16. Для фото предусмотрены 50-МП + 8-МП основная камера и 16-МП фронтальная камера.
Ace 6 выйдет в белом, серебристом и чёрном цветах.