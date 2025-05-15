OnePlus анонсировала два новых смартфона Ace 5 для геймеров

Ace 5 Racing получит чип Dimensity 9400e, а Ace 5 Ultra — более производительный Dimensity 9400+. OnePlus обещает плавность игрового процесса благодаря технологии Fengchi Gaming Engine.

Ace 5 Ultra, по слухам, оснастят 6,83-дюймовым плоским OLED-экраном, до 16 ГБ оперативной памяти, накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ и аккумулятором на 7000 мАч с зарядкой 100 Вт. Оба смартфона получат одинаковую систему камер, включая 50-МП основную с оптической стабилизацией и 8-МП сверхширокоугольную.

Устройства работают на Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Запуск нацелен на китайский рынок, и пока неясно, появятся ли новинки за его пределами.