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Сегодня в 13:50
OnePlus анонсировала смартфон, который нельзя купить
Но можно выиграть
В прошлом году OnePlus выпустила смартфон среднего уровня — OnePlus Nord. Теперь компания анонсировала модель OnePlus Nord LE. Есть один нюанс — купить новинку нельзя.
Смартфон OnePlus Nord LE почти такой же, как обычный Nord. У него установлены процессор Snapdragon 765G, AMOLED экран частотой обновления 90 Гц, камера с 48-Мп датчиком, аккумулятор ёмкостью 4115 мАч. Различие кроется во внешнем виде.
Nord LE получил корпус с градиентной окраской, которая переливается из оранжевого цвета в зелёный. Также задняя панель смартфона имеет матовое покрытие вместо глянцевого.
OnePlus Nord LE вышел в единственном экземпляре. Компания отдаст устройство случайному счастливчику. Победителя определят розыгрышем. По этой ссылке можно прочитать про розыгрыш подробнее.