OnePlus анонсировала смартфон, который нельзя купить

Смартфон OnePlus Nord LE почти такой же, как обычный Nord. У него установлены процессор Snapdragon 765G, AMOLED экран частотой обновления 90 Гц, камера с 48-Мп датчиком, аккумулятор ёмкостью 4115 мАч. Различие кроется во внешнем виде.

Nord LE получил корпус с градиентной окраской, которая переливается из оранжевого цвета в зелёный. Также задняя панель смартфона имеет матовое покрытие вместо глянцевого.

OnePlus Nord LE вышел в единственном экземпляре. Компания отдаст устройство случайному счастливчику. Победителя определят розыгрышем. По этой ссылке можно прочитать про розыгрыш подробнее.