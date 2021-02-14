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Сегодня в 14:50
OnePlus изобрела крошечную селфи-камеру для смартфона
Это выглядит лучше, чем большие вырезы в экране
Многие производители смартфонов сейчас пытаются придумать, что делать с селфи-камерой. Вырезы в экранах порядком надоели, поэтому самое популярное направление мысли — подэкранная камера. Однако у OnePlus есть другая идея.
Она может показаться не новой — компания в своём патенте предлагает встроить датчик изображения в верхнюю рамку. Главное отличие в том, что рамка будет в несколько раз уже, чем в старых смартфонах. На рисунках камера выглядит крошечной. И на самом деле не совсем понятно, действительно она находится в рамке или же всё-таки врезана в экран прямо на границе дисплея.
Такое решение позволит OnePlus улучшить соотношение площади экрана и лицевой панели.
Пока это лишь патент, поэтому не факт, что OnePlus выпустит на рынок модель с подобной конструкцией.