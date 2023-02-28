OnePlus назвала официальную дату выпуска своего первого складного смартфона

Во время сегодняшней сессии на MWC в Барселоне OnePlus подтвердила, что выпустит складной смартфон во «второй половине 2023 года». Компания не дала никакой дополнительной информации о том, чего ожидать. Пообещала только, что в ближайшие месяцы будет опубликована дополнительная информация.

«Наш первый складной телефон будет иметь характерную для OnePlus скорость и плавность работы. Это должен быть флагманский телефон... Мы хотим выпустить устройство, которое должно стать лучшим на современном рынке складных устройств», — сказали в компании.