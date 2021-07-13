OnePlus назвала современные смартфонные процессоры чрезмерно мощными для приложений

OnePlus написала, что за последние годы производительность смартфонных SoC достигла точки, в которой их мощность оказывается чрезмерной для большинства приложений, в том числе социальных сетей и браузеров, а также некоторых игр. Именно поэтому компания решила не зацикливаться на чистой производительности, а снижать энергопотребление.

Журналистов впрочем такое объяснение не удовлетворило. Они провели тесты и увидели, что при ограничении производительности приложений время работы смартфона увеличивается слишком незначительно.