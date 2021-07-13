OnePlus назвала современные смартфонные процессоры чрезмерно мощными для приложений

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OnePlus назвала современные смартфонные процессоры чрезмерно мощными для приложенийГоворит, достаточно более слабых платформ
Недавно вскрылось, что фирменная оболочка смартфонов OnePlus — OxygenOS — снижает производительность приложений, чтобы сохранить заряд аккумулятора. Однако в тестах на производительность это не работает, что в бенчмарке Geekbench посчитали обманом. Из-за этого смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro с позором вылетели из рейтинга. Сегодня компания вновь прокомментировала эту ситуацию и сказала кое-что интересное.
OnePlus написала, что за последние годы производительность смартфонных SoC достигла точки, в которой их мощность оказывается чрезмерной для большинства приложений, в том числе социальных сетей и браузеров, а также некоторых игр. Именно поэтому компания решила не зацикливаться на чистой производительности, а снижать энергопотребление.
Журналистов впрочем такое объяснение не удовлетворило. Они провели тесты и увидели, что при ограничении производительности приложений время работы смартфона увеличивается слишком незначительно.