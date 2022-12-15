OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупать

OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупатьИ какие вообще есть особенности у этого смартфона
OnePlus Nord 2 был одним из лучших смартфонов средней ценовой категории. Но является ли таким же Nord 2T? На деле изменился новый аппарат не так уж сильно.
Фото: Quke.ru
У OnePlus Nord 2T немного обновились по сравнению с Nord 2 некоторые параметры. Это процессор, зарядка (стала на 80 Вт), кабель (поддерживает быструю зарядку).
По внешнему виду смартфон особо не изменился. Хотя задняя панель и глянцевая, она всё же сделана из стекла, а не из пластика. И без чехла всё-таки лучше устройством не пользоваться.
Экран имеет у Nord 2T диагональ в 6,43 дюйма, Flued AMOLED матрицу, поддержку HDR 10+, разрешение Full HD. Частота обновления составляет при этом 90 Гц. Запас яркости у смартфона высокий, поэтому на солнце им пользоваться можно спокойно.
Самое главное отличие Nord 2T от Nord 2 заключается в процессоре. На 2T стоит MediaTek Dimensity 1300 (8/12 ГБ ОЗУ). При выполнении повседневных задач смартфон работает очень быстро и без лагов, как и Nord 2. В AnTuTu он набирает около 700 тысяч баллов, что немного больше, чем Nord 2. С играми тоже всё в порядке: они запускаются на высоких настройках графики, а какие-то - даже на ультра-настройках.
Ёмкость батареи у смартфона составляет 4500 мА*ч. После пользования Nord 2T в активном режиме к концу дня у него осталось более 40 % заряда. То есть этот аппарат точно будет работать два дня. От 0 до 100 % заряжается он примерно за полчаса (у Nord 2 на это уходило около 40 минут).
Фронтальная камера у Nord 2T имеет 30 МП, и она делает очень даже неплохие снимки. Основной модуль обладает 50 МП и оптической стабилизацией. Ещё у смартфона есть широкоугольная камера в 8 МП и телефотообъектив в 2 МП. На основную камеры фотографии во всех условиях получаются действительно очень-очень хорошие. Примеры вы можете увидеть выше.
Видео вы можете записывать максимум в 4К 60 к/с, причём со стабилизацией.
Присутствует у Nord 2T также поддержка 5G и NFC. Разъёма для наушников у него нет, однако динамики - стерео. Кроме того, прямо «из коробки» работает он на Android 12 в отличие от Nord 2, который идёт с Android 11.
Вывод
OnePlus Nord 2T - очень хороший смартфон. Так же, как и его предшественник Nord 2. По большому счёту это и есть Nord 2, но с небольшими изменениями.