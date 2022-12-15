OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупать

У OnePlus Nord 2T немного обновились по сравнению с Nord 2 некоторые параметры. Это процессор, зарядка (стала на 80 Вт), кабель (поддерживает быструю зарядку).

По внешнему виду смартфон особо не изменился. Хотя задняя панель и глянцевая, она всё же сделана из стекла, а не из пластика. И без чехла всё-таки лучше устройством не пользоваться.

Экран имеет у Nord 2T диагональ в 6,43 дюйма, Flued AMOLED матрицу, поддержку HDR 10+, разрешение Full HD. Частота обновления составляет при этом 90 Гц. Запас яркости у смартфона высокий, поэтому на солнце им пользоваться можно спокойно.

Самое главное отличие Nord 2T от Nord 2 заключается в процессоре. На 2T стоит MediaTek Dimensity 1300 (8/12 ГБ ОЗУ). При выполнении повседневных задач смартфон работает очень быстро и без лагов, как и Nord 2. В AnTuTu он набирает около 700 тысяч баллов, что немного больше, чем Nord 2. С играми тоже всё в порядке: они запускаются на высоких настройках графики, а какие-то - даже на ультра-настройках.

Ёмкость батареи у смартфона составляет 4500 мА*ч. После пользования Nord 2T в активном режиме к концу дня у него осталось более 40 % заряда. То есть этот аппарат точно будет работать два дня. От 0 до 100 % заряжается он примерно за полчаса (у Nord 2 на это уходило около 40 минут).