OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупать

Ведущий Quke.ru в выпуске на YouTube рассказал об основных характеристиках, достоинствах и недостатках нового OnePlus Nord 2T. Действительно ли есть смысл брать новинку?

Предшественник Nord 2T - OnePlus Nord 2 - считается одним из лучших на сегодня смартфонов средней ценовой категории с точки зрения соотношения производительности, камеры, габаритов. Но можно ли то же самое сказать о новой модели? В действительности изменилась она по сравнению с Nord 2 не так уж сильно.

Например, у Nord 2T стоит более современный процессор, есть в комплекте кабель с более мощной зарядкой в 80 Вт.

С точки зрения эргономики OnePlus Nord 2T - отличный смартфон. Он удобно лежит в руке, правда, из-за глянцевого корпуса немного скользит.

Экран у Nord 2T остался таким же, как у предшественника. Это диагональ 6,43 дюйма, Flued AMOLED, HDR 10+, Full HD, 90 Гц. С запасом яркости у телефона тоже проблем нет.

При этом в отличие от Nord 2 на Nord 2T установлен процессор MediaTek Dimensity 1300 8/12 ГБ. С повседневными задачи смартфон справляется очень быстро. В AnTuTu набирает он около 700 тысяч баллов, и это немного больше, чем Nord 2. То есть в целом процессор по производительности остался примерно таким же, в том числе в играх (они запускаются на высоких настройках, а какие-то - на ультра-настройках).