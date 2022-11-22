OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупать

OnePlus Nord 2T: чем отличается от остальных и стоит ли его покупатьВот какими преимуществами обладает этот смартфон
Эксперт YouTube-канала Quke.ru рассказал о характеристиках OnePlus Nord 2T и оценил его в работе. В целом аппарат этот - очень хорош.
Ведущий Quke.ru в выпуске на YouTube рассказал об основных характеристиках, достоинствах и недостатках нового OnePlus Nord 2T. Действительно ли есть смысл брать новинку?
Предшественник Nord 2T - OnePlus Nord 2 - считается одним из лучших на сегодня смартфонов средней ценовой категории с точки зрения соотношения производительности, камеры, габаритов. Но можно ли то же самое сказать о новой модели? В действительности изменилась она по сравнению с Nord 2 не так уж сильно.
Например, у Nord 2T стоит более современный процессор, есть в комплекте кабель с более мощной зарядкой в 80 Вт.
С точки зрения эргономики OnePlus Nord 2T - отличный смартфон. Он удобно лежит в руке, правда, из-за глянцевого корпуса немного скользит.
Экран у Nord 2T остался таким же, как у предшественника. Это диагональ 6,43 дюйма, Flued AMOLED, HDR 10+, Full HD, 90 Гц. С запасом яркости у телефона тоже проблем нет.
При этом в отличие от Nord 2 на Nord 2T установлен процессор MediaTek Dimensity 1300 8/12 ГБ. С повседневными задачи смартфон справляется очень быстро. В AnTuTu набирает он около 700 тысяч баллов, и это немного больше, чем Nord 2. То есть в целом процессор по производительности остался примерно таким же, в том числе в играх (они запускаются на высоких настройках, а какие-то - на ультра-настройках).
По поводу автономности переживать тоже не придётся. Ёмкость аккумулятора у Nord 2T составляет 4500 мА*ч. В концу дня при активном пользовании аппаратом остаётся более 40 % заряда. Мощность блока питания равняется 80 Вт. С 0 до 100 % заряжается смартфон примерно за 30 минут.
Фронтальная камера имеет разрешение 30 МП, и фотографирует она прилично. Что касается основного модуля, то он отличается разрешением 50 МП и наличием оптической стабилизации. Есть также у Nord 2T ультраширик в 8 МП, датчик для портретных снимков в 2 МП. Основная камера действительно снимает у OnePlus Nord 2T очень круто, и доказательство этого - выше. Хорошо пишет смартфон и видео, причём даже в 4К 60 к/с со стабилизацией.
Звук здесь - стерео. Громкость у смартфона хорошая, поэтому звонок вы не пропустите.
Кроме того, в отличие от Nord 2, работает Nord 2T на Android 12.
Вывод
OnePlus Nord 2T - это по большей части тот же Nord 2, только с обновлённым процессором и более мощной зарядкой в комплекте. Поэтому вы можете смело его покупать.