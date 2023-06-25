OnePlus Nord 3 с Dimensity 9000 показали вживую

Ожидается, что под капотом OnePlus Nord 3 будет установлен мощный процессор Dimensity 9000 и до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Устройство будет оснащено тройной задней камерой, включая основной датчик 50 Мп, сверхширокоугольный объектив 8 Мп и макросъемку 2 Мп. Спереди будет расположена 16-Мп селфи-камера selfie. Примечательные особенности включают двойные стереодинамики, поддержку быстрой зарядки и OxygenOS 13.1.