OnePlus Nord 6 засветился в тестах Geekbench

Судя по всему, телефон с модельным номером CPH2793 будет работать на Snapdragon 8S Gen 4. В паре с ним установлено 12 ГБ оперативной памяти и Android 16. В Geekbench смартфон набрал 2040 баллов в одноядерном режиме и 6520 баллов в многоядерном.

Как пишут СМИ, новый Nord будет очень похож на OnePlus Turbo 6. От него он может унаследовать 6.78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Ещё одним дополнием станетаккумулятор на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Официальный анонс ожидается уже в апреле.