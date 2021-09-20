OnePlus обвинил в клевете пользователя, сообщившего о взрыве смартфона

Юрист рассказывал, что его Nord 2 загорелся и взорвался в зале суда. Он утверждал, что у смартфона на момент инцидента оставалось около 90% заряда батареи, а также, что устройство не использовалось до события. Юрист подал жалобу в суд по делам потребителей.

Теперь индийское подразделение OnePlus India подтвердило, что отправило истцу письмо, в котором говорится: «Мы подтверждаем, что мы отправили уведомление о прекращении и воздержании от действий».

Юрист опубликовал это письмо в Twitter. Стало известно, что производитель смартфонов утверждал, что потерпевший отказался предоставить какие-либо доказательства ущерба и что изображения, опубликованные им в соцсетях, предполагают, что на аппарат действовала «внешняя сила».