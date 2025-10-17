OnePlus объявила список устройств, которые получат OxygenOS 16

Первыми обновление получат OnePlus 13, 13R, 13s, 12, 12R, Open, Pad 2 и Pad 3 — в ноябре 2025 года. В декабре его получат OnePlus 11, 11R, Nord 5, Nord 4, Nord 3 и Nord CE5, а с января по март 2026 года — OnePlus 10 Pro, Nord CE4, CE4 Lite, Pad и Pad Lite.

Компания уточнила, что сроки могут отличаться в зависимости от региона.

Главная новинка — система Plus Mind, которая объединяет всю важную информацию с экрана в специальном пространстве Mind Space. Его можно открыть по отдельной кнопке или жестом тремя пальцами. Функция умеет распознавать данные, например даты с афиш, и предлагать добавить их в календарь.