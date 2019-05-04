OnePlus окунула новый флагман в ведро с водой, но не дала гарантий на влагозащиту

В видео компания также напоминает, что водозащита стоит «ваших денег». Поэтому OnePlus «купила кое-что менее дорогое». Следующие кадры показывают, как в ведро с водой падает телефон, предположительно, OnePlus 7.

На видео внизу экрана можно заметить надпись, что модель не имеет сертификата IP, и смартфон может не бояться воды только при определённых тестовых условиях. OnePlus на даёт гарантий защиты.

Чаще всего смартфоны защищают от воды по стандарту, соответствующему степени IP67 или IP68. Судя по всему, OnePlus решила пойти другим путём. Некоторые журналисты предполагают, что это может быть водоотталкивающее покрытие P2i с дополнительной изоляцией кнопок и разъёмов. Такой вариант, действительно, дешевле стандартной водозащиты.