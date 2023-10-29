OnePlus Open и Oppo Find N3 - один и тот же складной смартфон. Хорош ли он

Oppo Find N3 (или OnePlus Open) - новый складной китайский смартфон. С его характеристиками вы можете ознакомиться ниже на изображении.

В Китае модели Oppo Find N3 с объёмом памяти 1 ТБ имеют немного другой комплект, нежели остальные. Это два кабеля, зарядка для автомобиля, адаптер на два гнезда, чехол с выдвижной подножкой.

В стандартном комплекте есть документация, один кабель, зарядка, иголка, чехол из двух половинок.

Внешний экран по ширине и высоте довольно удобный. Поэтому в сложенном виде лежит в руке аппарат комфортно.

Звук выводится у Oppo Find N3 через три динамика. Что касается складки, то разглядеть её сложно - можно разве что нащупать.

Внутренний экран имеет диагональ 7,82 дюйма, матрицу OLED. Частота обновления при этом - 1-120 Гц. Внешний экран отличается диагональю 6,31 дюйма, той же частотой обновления и матрицей. Хотя производитель обещает переменную частоту обновления, в действительности работают экраны на частоте 60 или 120 Гц.

Также в раскрытом виде внизу экрана вам доступны иконки, при помощи которых вы сможете переключаться между разными приложениями. Есть у смартфона и многооконный режим.