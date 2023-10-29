OnePlus Open и Oppo Find N3 - один и тот же складной смартфон. Хорош ли он

OnePlus Open и Oppo Find N3 - один и тот же складной смартфон. Хорош ли онВот что показали результаты обзора
На YouTube-канале Mobiltelefon.ru протестировали Oppo Find N3 (OnePlus Open) и рассказали о его главных особенностях.
Oppo Find N3 (или OnePlus Open) - новый складной китайский смартфон. С его характеристиками вы можете ознакомиться ниже на изображении.
В Китае модели Oppo Find N3 с объёмом памяти 1 ТБ имеют немного другой комплект, нежели остальные. Это два кабеля, зарядка для автомобиля, адаптер на два гнезда, чехол с выдвижной подножкой.
В стандартном комплекте есть документация, один кабель, зарядка, иголка, чехол из двух половинок.
Внешний экран по ширине и высоте довольно удобный. Поэтому в сложенном виде лежит в руке аппарат комфортно.
Звук выводится у Oppo Find N3 через три динамика. Что касается складки, то разглядеть её сложно - можно разве что нащупать.
Внутренний экран имеет диагональ 7,82 дюйма, матрицу OLED. Частота обновления при этом - 1-120 Гц. Внешний экран отличается диагональю 6,31 дюйма, той же частотой обновления и матрицей. Хотя производитель обещает переменную частоту обновления, в действительности работают экраны на частоте 60 или 120 Гц.
Также в раскрытом виде внизу экрана вам доступны иконки, при помощи которых вы сможете переключаться между разными приложениями. Есть у смартфона и многооконный режим.
Работает Oppo на базе Snapdragon 8 Gen 2. Объём оперативной памяти - 16 ГБ, постоянной - 512 ГБ.
Brawl Stars идёт очень хорошо, со 120 FPS в среднем. Honkai Star Rail тоже идёт без проблем и с 60 к/с на максимальной графике. Но если телефон вообще не трогать в игре, то частота кадров снизится в два раза. В целомже для игр аппарат не особо подходит.
Доступно вам будет в среднем 6 часов работы экрана. От зарядки на 67 Вт заряжается аппарат за 41 минуту до 100%. Но беспроводную зарядку смартфон почему-то не поддерживает.
Основная камера у Oppo Find N3 имеет 48 МП, ширик - 48 МП, телефотообъектив - 3-кратный на 64 МП. Что касается селфи, то их две: внешняя имеет разрешение 32 МП, внутренняя - 20 МП. Примеры фото - выше.
Видео записывает смартфон очень достойно. Вы получаете довольно плавное переключение между модулями, приятную картинку, хорошую стабилизацию.
Вывод
Oppo Find N3 (OnePlus Open) отличается прекрасными камерами и уникальными возможностями интерфейса. Это в целом отлично оптимизированная раскладушка без складки и с великолепным звуком.