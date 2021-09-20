OnePlus отменила выпуск улучшенного флагмана из-за слияния с Oppo

Ранее OnePlus рассказала, что кодовые базы прошивок OxygenOS и ColorOS будут объединены.

Новое заявление компании означает то, что мы не увидим модель OnePlus 9T в этом году. Обычно смартфоны OnePlus серии T предлагают значительные обновления по сравнению со стандартными флагманскими моделями. Например, 8T получил вдвое большую скорость зарядки, чем обычная модель 8.

Такое решение может быть следствием слияния OnePlus с Oppo, которое меняет некоторые рабочие процессы компаний. Кроме того, не стоит забывать, что на рынке наблюдается дефицит полупроводников. Ранее Samsung отказалась от выпуска очередного смартфона линейки Galaxy Note, и причиной тому тоже называли дефицит комплектующих. Впрочем, компания нашла и другие объяснения своему шагу. В их числе было желание сконцентрироваться на развитии смартфонов с гибкими экранами.