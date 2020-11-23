OnePlus перестанет обновлять свои свежие смартфоны после выхода первого крупного апдейта

Так, сразу два свежих смартфона компании — OnePlus Nord N10 и N100 — получат лишь по одному крупному обновлению, до Android 11, сообщает XDA-Developers. При этом, вполне вероятно, что после этого устройства продолжат получать патчи безопасности какое-то время, но Android 12 им уже будет недоступен.

Данный ход выглядит еще более уничижительным для фанатов бренда, учитывая, что даже ненавистная многими Apple поддерживает свои самые непопулярные смартфоны хотя бы 2-3 года. А согласно недавним подсчетам, у яблочной компании имеются и такие аппараты, которые получали обновление до последней версии iOS по 6 лет!