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OnePlus перестанет обновлять свои свежие смартфоны после выхода первого крупного апдейта
И это, если честно, даже не смешно
Зачастую Android-смартфоны принято обновлять хотя бы два года, выпуская для них, соответственно, два крупных обновления. Но, судя по всему, некогда популярный среди гиков бренд OnePlus решил пойти по немного иному пути.
Так, сразу два свежих смартфона компании — OnePlus Nord N10 и N100 — получат лишь по одному крупному обновлению, до Android 11, сообщает XDA-Developers. При этом, вполне вероятно, что после этого устройства продолжат получать патчи безопасности какое-то время, но Android 12 им уже будет недоступен.
Данный ход выглядит еще более уничижительным для фанатов бренда, учитывая, что даже ненавистная многими Apple поддерживает свои самые непопулярные смартфоны хотя бы 2-3 года. А согласно недавним подсчетам, у яблочной компании имеются и такие аппараты, которые получали обновление до последней версии iOS по 6 лет!