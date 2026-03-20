OnePlus показала аккумуляторы и вентиляторы на магнитах для смартфона 15T

В серию вошли:

Кулер Magnetic Ice Card Slim Cooler толщиной менее сантиметра и весом всего 68 граммов. Также представлена более мощная версия — 40-ваттный Super Freezing Point Magnetic .

Любителей беспроводной зарядки порадует 50-ваттная станция AIRVOOC.

Аксессуары уже доступны для предзаказа. Цены на новинки объявят в день презентации.

Сам OnePlus 15T получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой проводной 100 Вт и беспроводной 50 Вт зарядки, а также 6.3-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц.