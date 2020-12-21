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OnePlus показала изменяющий цвет корпуса по дыханию смартфон
Но это лишь концепт
OnePlus показала новый концептуальный смартфон. Он называется OnePlus 8T Concept и оснащён корпусом, способным менять цвет в зависимости от дыхания пользователя.
Эффект смены цвета достигается с помощью покрытия, которое содержит оксид металла. Цвет изменяется в зависимости от напряжения, которое подаётся. Это может происходить, например, при входящем вызове. Также покрытие может работать в паре со встроенным в заднюю панель радиолокационным модулем. Этот модуль использует миллиметровые волны, чтобы обнаруживать и отслеживать объекты поблизости.
The Verge
Модуль может применяться как для ответа на звонки с помощью жестов, так и для более интересных вещей. Например, он может улавливать дыхание пользователя. Тогда задняя крышка будет «синхронизироваться» с этим и менять цвет.
Конечно, поскольку это концептуальный смартфон, не стоит ждать его в продаже.