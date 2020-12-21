OnePlus показала изменяющий цвет корпуса по дыханию смартфон

Модуль может применяться как для ответа на звонки с помощью жестов, так и для более интересных вещей. Например, он может улавливать дыхание пользователя. Тогда задняя крышка будет «синхронизироваться» с этим и менять цвет.

Конечно, поскольку это концептуальный смартфон, не стоит ждать его в продаже.