OnePlus похвасталась фотографией тончайших рамок смартфона OnePlus 15T

Опубликовано 04 марта 2026, 08:331 мин.
OnePlus похвасталась фотографией тончайших рамок смартфона OnePlus 15TАккумулятор примерно на 7500 мАч
Перед анонсом OnePlus 15T президент OnePlus China Ли Цзе опубликовал реальное фото смартфона, показав его сверхтонкие рамки.
На снимке, как пишут СМИ, 15T расположен рядом с Apple iPhone 17 Pro. По словам представителя компании, новинка получит самые узкие рамки среди компактных смартфонов. Их ширина составляет примерно 1 мм с небольшим, хотя точная цифра не раскрывается. Добиться такого результата удалось якобы благодаря новой технологии сборки дисплея и специальной конструкции внутренних компонентов.
По слухам, OnePlus 15T оснастят 6,32-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления до 165 Гц. Внутри будет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор примерно на 7500 мАч.
Также устройству приписывают защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69.