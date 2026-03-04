OnePlus похвасталась фотографией тончайших рамок смартфона OnePlus 15T

На снимке, как пишут СМИ, 15T расположен рядом с Apple iPhone 17 Pro. По словам представителя компании, новинка получит самые узкие рамки среди компактных смартфонов. Их ширина составляет примерно 1 мм с небольшим, хотя точная цифра не раскрывается. Добиться такого результата удалось якобы благодаря новой технологии сборки дисплея и специальной конструкции внутренних компонентов.

По слухам, OnePlus 15T оснастят 6,32-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления до 165 Гц. Внутри будет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор примерно на 7500 мАч.

Также устройству приписывают защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69.