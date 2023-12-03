OnePlus полноценно обновила до Android 14 смартфоны OnePlus 10 Pro

В то время как пользователи открытой бета-версии уже вовсю наслаждаются Android 14, остальной мир, включая Россию, может ожидать своей очереди в ближайшие несколько дней.

Наряду со стандартными предложениями Android 14, OnePlus приправляет все это своей оболочкой Oxygen OS 14, представляя такие функции, как File Dock, Smart Cutout и другие.

OnePlus 12, кстати, установил рекорд производительности в популярном бенчмарке AnTuTu, превзойдя отметку в 2.3 млн баллов. Этот прорыв был достигнут благодаря сочетанию мощных внутренних характеристик, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.