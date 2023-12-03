OnePlus полноценно обновила до Android 14 смартфоны OnePlus 10 Pro

OnePlus полноценно обновила до Android 14 смартфоны OnePlus 10 ProРаспространение новейшей ОС разгоняется
Фанаты OnePlus могут радоваться. Феерия обновлений до Android 14 добралась и до OnePlus 10 Pro. Стабильное обновление дошло, пока что, до Индии. Версия NE2211_14.0.0.202(EX01) весит скромные 789,33 МБ, но приносит новейшие функции Android 14 на флагманский смартфон 2022 года.
В то время как пользователи открытой бета-версии уже вовсю наслаждаются Android 14, остальной мир, включая Россию, может ожидать своей очереди в ближайшие несколько дней.
Наряду со стандартными предложениями Android 14, OnePlus приправляет все это своей оболочкой Oxygen OS 14, представляя такие функции, как File Dock, Smart Cutout и другие.
OnePlus 12, кстати, установил рекорд производительности в популярном бенчмарке AnTuTu, превзойдя отметку в 2.3 млн баллов. Этот прорыв был достигнут благодаря сочетанию мощных внутренних характеристик, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.