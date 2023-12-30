OnePlus пошел с козырей: в Сеть попали фотографии, сделанные на OnePlus Ace 3

OnePlus пошел с козырей: в Сеть попали фотографии, сделанные на OnePlus Ace 3Полноценный анонс скоро
Отметьте свои календари, фанаты OnePlus, на 4 января, ведь тогда OnePlus Ace 3 наконец будет полноценно представлен, он сможет похвастаться бронзовым цветом и, по словам OnePlus, серьезной камерой.
На Weibo OnePlus опубликовала несколько тестовых снимков с камеры устройства, которые позволяют взглянуть на возможности основного объектива. Изображения демонстрируют диафрагму f/1.8 и эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, намекая на резкие снимки с широким охватом. Хотя матрица остается загадкой, есть намеки на 50 Мп сенсор, использующем технологию пиксельного биннинга — вероятно, такую же, как в OnePlus Ace 2 Pro.
Сам телефон обещает быть, как минимум, красивым, он выполнен в ярком бронзовом цвете, который, несомненно, привлечет внимание.
Слухи говорят о глобальном запуске вместе с флагманом OnePlus 12 в январе, где Ace 3 может получить имя «OnePlus 12R». Ожидается, что этот потенциально международный вариант будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором на 5500 мАч.