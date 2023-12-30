OnePlus пошел с козырей: в Сеть попали фотографии, сделанные на OnePlus Ace 3

Сам телефон обещает быть, как минимум, красивым, он выполнен в ярком бронзовом цвете, который, несомненно, привлечет внимание.

Слухи говорят о глобальном запуске вместе с флагманом OnePlus 12 в январе, где Ace 3 может получить имя «OnePlus 12R». Ожидается, что этот потенциально международный вариант будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором на 5500 мАч.