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14:26, 30 декабря 2023
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OnePlus пошел с козырей: в Сеть попали фотографии, сделанные на OnePlus Ace 3

Полноценный анонс скоро

Отметьте свои календари, фанаты OnePlus, на 4 января, ведь тогда OnePlus Ace 3 наконец будет полноценно представлен, он сможет похвастаться бронзовым цветом и, по словам OnePlus, серьезной камерой.

На Weibo OnePlus опубликовала несколько тестовых снимков с камеры устройства, которые позволяют взглянуть на возможности основного объектива. Изображения демонстрируют диафрагму f/1.8 и эквивалентное фокусное расстояние 24 мм, намекая на резкие снимки с широким охватом. Хотя матрица остается загадкой, есть намеки на 50 Мп сенсор, использующем технологию пиксельного биннинга — вероятно, такую же, как в OnePlus Ace 2 Pro.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© OnePlus

Сам телефон обещает быть, как минимум, красивым, он выполнен в ярком бронзовом цвете, который, несомненно, привлечет внимание.

Слухи говорят о глобальном запуске вместе с флагманом OnePlus 12 в январе, где Ace 3 может получить имя «OnePlus 12R». Ожидается, что этот потенциально международный вариант будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором на 5500 мАч.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OnePlus
,
#испытание
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#тестовые снимки
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