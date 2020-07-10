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OnePlus потребует плату за «посещение» виртуальной презентации смартфона
Потому что она будет непростой
21 июля OnePlus представит смартфон Nord. Трансляцию события покажут весьма необычным способом. OnePlus даже потребует плату за «посещение» виртуальной презентации смартфона.
Онлайн-презентация пройдёт в формате дополненной реальности (AR). В Google Play и App Store уже даже можно скачать специальное AR-приложение. Доступ же к мероприятию будет платным. Продажа приглашений начнётся на днях. Стоимость их будет символической — всего $1 (около 70 рублей по текущему курсу). Пользователи, которые приобретут приглашения, смогут участвовать в лотерее Launch Day на Amazon и получить гарантированные призы.
Что касается самого смартфона OnePlus Nord, то про него известно следующее: процессор Snapdragon 765G, четверная камера с оптической стабилизацией, 90-герцевый экран диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей, двойная фронталка, аккумулятор на 4115 мАч.