OnePlus потребует плату за «посещение» виртуальной презентации смартфона

Онлайн-презентация пройдёт в формате дополненной реальности (AR). В Google Play и App Store уже даже можно скачать специальное AR-приложение. Доступ же к мероприятию будет платным. Продажа приглашений начнётся на днях. Стоимость их будет символической — всего $1 (около 70 рублей по текущему курсу). Пользователи, которые приобретут приглашения, смогут участвовать в лотерее Launch Day на Amazon и получить гарантированные призы.

Что касается самого смартфона OnePlus Nord, то про него известно следующее: процессор Snapdragon 765G, четверная камера с оптической стабилизацией, 90-герцевый экран диагональю 6,44 дюйма и разрешением 2400 х 1080 пикселей, двойная фронталка, аккумулятор на 4115 мАч.