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13:13, 02 февраля 2023
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OnePlus потроллил Samsung после презентации Galaxy S23

Не забыв прорекламировать свои смартфоны

В то время как мероприятие Samsung (на котором были представлены флагманы серии Galaxy S23) транслировалось по всему миру, OnePlus публиковал сообщения в Twitter, где недвусмысленно троллил компанию из Южной Кореи. Как минимум за цены флагманов Samsung.

OnePlus потроллил Samsung после презентации Galaxy S23

Фото: Sony

Высмеивая ценник базового Galaxy S23 Ultra в 1199 долларов, OnePlus решила прорекламировать свой OnePlus 11 5G, заявив, что цена на него не будет так завышена.

OnePlus потроллил Samsung после презентации Galaxy S23

indiatoday.in

В другом твите OnePlus спрашивает: "Почему они называют их (смартфоны серии Galaxy) "Галактикой"? Компания ответила сама себе так: "Астрономические цены".

OnePlus высмеяла и решение Samsung добавить 200-мегапиксельную камеру, но не включить в комплект адаптер. Компания не оставила в стороне и одинаковый дизайн Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra, отправив известный интернет-мем.

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Фото: indiatoday.in

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