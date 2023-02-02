OnePlus потроллил Samsung после презентации Galaxy S23

В другом твите OnePlus спрашивает: "Почему они называют их (смартфоны серии Galaxy) "Галактикой"? Компания ответила сама себе так: "Астрономические цены".

OnePlus высмеяла и решение Samsung добавить 200-мегапиксельную камеру, но не включить в комплект адаптер. Компания не оставила в стороне и одинаковый дизайн Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra, отправив известный интернет-мем.