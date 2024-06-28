OnePlus представила часы OnePlus Watch 2 с eSIM за $250

Опубликовано 28 июня 2024, 20:58
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OnePlus представила часы OnePlus Watch 2 с eSIM за $250LTE и обновленным дизайном
OnePlus выпустила в Китае обновленную версию часов OnePlus Watch 2. Новая итерация сохранила свои основные характеристики, такие как процессор Snapdragon W5, двухчиповая архитектура, аккумулятор емкостью 500 мАч и Wear OS. Но есть и интересные детали.
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Среди отличительных улучшений - обновленный внешний вид, отказ от асимметричных кнопок предшественника в пользу более традиционных боковых.
Примечательным дополнением к OnePlus Watch 2 стало появление eSIM и поддержки LTE, что устраняет ключевое ограничение предыдущей модели, пишут СМИ.
Несмотря на то, что основные функции остались практически неизменными и появились новые, эта модель имеет цену 1799 юаней (около 250 долларов), что на 50 долларов ниже цены предшественника.
Несмотря на то, что в настоящее время OnePlus Watch 2 являются эксклюзивом для Китая, есть предположения о глобальном релизе под названием "OnePlus Watch 2R".