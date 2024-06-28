OnePlus представила часы OnePlus Watch 2 с eSIM за $250

Среди отличительных улучшений - обновленный внешний вид, отказ от асимметричных кнопок предшественника в пользу более традиционных боковых.

Примечательным дополнением к OnePlus Watch 2 стало появление eSIM и поддержки LTE, что устраняет ключевое ограничение предыдущей модели, пишут СМИ.

Несмотря на то, что основные функции остались практически неизменными и появились новые, эта модель имеет цену 1799 юаней (около 250 долларов), что на 50 долларов ниже цены предшественника.

Несмотря на то, что в настоящее время OnePlus Watch 2 являются эксклюзивом для Китая, есть предположения о глобальном релизе под названием "OnePlus Watch 2R".