OnePlus представила флагманский смартфон по цене iPhone 11 Pro

Старшая модель линейки OnePlus 8 Pro получила экран диагональю 6,78 дюйма — самую большую диагональ в истории бренда. Дисплей смартфона имеет частоту обновления 120 Гц. Фронтальная камера теперь не расположена на выдвижном модуле — производители разместили её в отверстии в экране. Кроме того, OnePlus 8 Pro наконец имеет полноценную влагозащиту — по стандарту IP68.

Смартфон получил поддержку беспроводной 30-ваттной зарядки: батарея «наполняется» на 50% за полчаса. Проводная зарядка быстрее: с нуля до 50% заряжает на 23 минуты. Ёмкость аккумулятора, кстати, равна 4510 мАч.

Что касается основной камеры, то она у OnePlus 8 Pro имеет два датчика на 48 Мп (один из них сочетается с ультраширокоугольной линзой), а также телефото и вспомогательный модуль. Работает смартфон на топовом процессоре Snapdragon 865. Поддерживает 5G, как и всякий порядочный современный флагман.

Стоит OnePlus 8 Pro $899 за версию 8 ГБ +128 Гб и $999 за версию 12 ГБ + 256 ГБ. Стоит отметить, что по такой же цене — почти тысяча долларов — предлагалась базовая версия iPhone 11 Pro.