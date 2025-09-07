Телефоны
Опубликовано 07 сентября 2025, 12:00
1 мин.

OnePlus прекратила сотрудничество с Hasselblad

Зато будет новый движок DetailMax для OnePlus 15
OnePlus объявила о завершении пятилетнего сотрудничества с фотобрендом Hasselblad. За это время партнёрство помогло улучшить цветопередачу, баланс освещения и добиться более естественной обработки изображений на смартфонах OnePlus, пишут СМИ.
OnePlus прекратила сотрудничество с Hasselblad

© OnePlus

Сооснователь компании Пит Лау отметил, что работа с Hasselblad стала не только технической, но и ценным опытом: эстетика бренда частично «встроилась в ДНК» OnePlus. Теперь же компания берёт курс на развитие собственных технологий мобильной съёмки.

Следующим шагом станет запуск платформы DetailMax Engine, которая дебютирует вместе с OnePlus 15. По словам Лау, основная цель новой системы — максимальная чёткость и реалистичность фотографий. Вместо искусственных эффектов OnePlus собирается использовать передовые алгоритмы обработки.

Первые тесты DetailMax Engine, как утверждается, показывают обнадёживающие результаты.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OnePlus
,
#HASSELBLAD
,
#камера