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Сегодня в 15:30
OnePlus раскрыла подробности о грядущем игровом смартфоне
OnePlus 9R
Несколько дней назад глава OnePlus объявил, что компания наряду с OnePlus 9 и 9 Pro выпустит OnePlus 9R 5G — игровой смартфон. Компания уже вовсю рекламирует новинку.
На опубликованном тизере виден силуэт 9R 5G. По изображению можно увидеть, что на правой боковой грани у смартфона будет кнопка питания, а также два триггера для игр. Пока неясно, будут ли это присоединяемые триггеры. Также непонятно, выпустит ли OnePlus ещё игровые аксессуары к телефону.
В целом, OnePlus 9R будет позиционироваться как доступная альтернатива флагманским смартфонам. Устройство будет недорогим и производительным смартфон, компания делает упор на игровые возможности смартфона, плавную прокрутку и превосходные впечатления от просмотра.
Напомним, анонс новой серии OnePlus 9 ожидается 23 марта.