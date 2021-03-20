OnePlus раскрыла подробности о грядущем игровом смартфоне

На опубликованном тизере виден силуэт 9R 5G. По изображению можно увидеть, что на правой боковой грани у смартфона будет кнопка питания, а также два триггера для игр. Пока неясно, будут ли это присоединяемые триггеры. Также непонятно, выпустит ли OnePlus ещё игровые аксессуары к телефону.