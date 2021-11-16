OnePlus скопирует дизайн iPhone 13

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OnePlus скопирует дизайн iPhone 13Общий подход к корпусу
В сети опубликовали рендеры грядущего смартфона OnePlus Nord N20 5G. Они показали, что его дизайн кое-что до боли напоминает.
Кажется, что OnePlus понравился дизайн iPhone 12 и 13 серий с прямыми углами. Об этом свидетельствуют рендеры, которыми поделился @OnLeaks через 91Mobiles. Помимо прямых углов смартфон даже отчасти перенял компоновку камеры iPhone.
Отмечается, что OnePlus Nord N20 5G будет поставляться с плоским 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. На рендерах виден 3,5-мм разъём для наушников.
Также есть информация, что OnePlus Nord N20 5G получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, тройную заднюю камеру, которая состоит из 48-мегапиксельного основного датчика и двух дополнительных 2-мегапиксельных.
Источник: 9to5google