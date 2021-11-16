OnePlus скопирует дизайн iPhone 13

Отмечается, что OnePlus Nord N20 5G будет поставляться с плоским 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. На рендерах виден 3,5-мм разъём для наушников.

Также есть информация, что OnePlus Nord N20 5G получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, тройную заднюю камеру, которая состоит из 48-мегапиксельного основного датчика и двух дополнительных 2-мегапиксельных.