Телефоны
Опубликовано 04 июня 2026, 15:23
1 мин.

OnePlus Turbo 6X выйдет до 18 июня. Известны характеристики и цена

Ждать недолго
OnePlus подтвердила, что смартфон Turbo 6X появится в Китае до 18 июня. В сеть также попали предполагаемые характеристики базовой модели.
OnePlus Turbo 6X выйдет до 18 июня. Известны характеристики и цена

© OnePlus

Согласно утечке, смартфон получит:

  • Экран LCD диагональю 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

  • Процессор MediaTek Dimensity 7300.

  • Основную камеру на 50 мегапикселей (датчик OV50D) плюс доп. объектив на 2 мегапикселя.

  • Фронтальную камеру на 8 мегапикселей.

  • Аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт.

  • Корпус будет пластиковым, а датчик отпечатков пальцев расположен сбоку. Защита от воды и пыли по стандарту IP64. Вес — 208 граммов, размеры — 165,85×75,85×8,55 мм.

Более мощная версия OnePlus Turbo 6X Pro получит OLED-экран с 1,5K-разрешением, аккумулятором на 8000 мА·ч и улучшенной защитой IP69X.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#OnePlus
,
#смартфон
,
#Инсайдерская информация
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Телефоны/
  4. OnePlus Turbo 6X выйдет до 18 июня. Известны характеристики и цена