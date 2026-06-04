OnePlus Turbo 6X выйдет до 18 июня. Известны характеристики и цена

Опубликовано 04 июня 2026, 15:231 мин.
OnePlus Turbo 6X выйдет до 18 июня. Известны характеристики и ценаЖдать недолго
OnePlus подтвердила, что смартфон Turbo 6X появится в Китае до 18 июня. В сеть также попали предполагаемые характеристики базовой модели.
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Согласно утечке, смартфон получит:
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Экран LCD диагональю 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.
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Процессор MediaTek Dimensity 7300.
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Основную камеру на 50 мегапикселей (датчик OV50D) плюс доп. объектив на 2 мегапикселя.
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Фронтальную камеру на 8 мегапикселей.
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Аккумулятор на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 45 Вт.
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Корпус будет пластиковым, а датчик отпечатков пальцев расположен сбоку. Защита от воды и пыли по стандарту IP64. Вес — 208 граммов, размеры — 165,85×75,85×8,55 мм.
Более мощная версия OnePlus Turbo 6X Pro получит OLED-экран с 1,5K-разрешением, аккумулятором на 8000 мА·ч и улучшенной защитой IP69X.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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