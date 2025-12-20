OnePlus Turbo получит самый ёмкий аккумулятор в истории бренда

Ли Цзе сообщил, что у нового смартфона будет самая большая батарея, когда-либо установленная в устройствах OnePlus. Пока что рекорд держит Ace 6T с батареей на 8300 мА·ч, пишут СМИ.

По данным китайских инсайдеров, ёмкость аккумулятора составит около 9000 мА·ч. Ожидается, что первая модель серии появится в продаже в Китае уже в январе.

Также сообщается, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 (таким же, как в Ace 6T и глобальной версии OnePlus 15R). Экран получит 165 Гц.