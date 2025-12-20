OnePlus Turbo получит самый ёмкий аккумулятор в истории бренда

Опубликовано 20 декабря 2025, 18:001 мин.
OnePlus Turbo получит самый ёмкий аккумулятор в истории брендаЗаявила компания
Скоро состоится полноценная презентация OnePlus Turbo, недавно подтвердил глава китайского отделения OnePlus. Главной особенностью серии станет аккумулятор. По последним утечкам, на старте серия Turbo будет включать две модели.
© OnePlus
Ли Цзе сообщил, что у нового смартфона будет самая большая батарея, когда-либо установленная в устройствах OnePlus. Пока что рекорд держит Ace 6T с батареей на 8300 мА·ч, пишут СМИ.
По данным китайских инсайдеров, ёмкость аккумулятора составит около 9000 мА·ч. Ожидается, что первая модель серии появится в продаже в Китае уже в январе.
Также сообщается, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 (таким же, как в Ace 6T и глобальной версии OnePlus 15R). Экран получит 165 Гц.