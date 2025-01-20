Телефоны
Опубликовано 20 января 2025, 15:45
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OnePlus указали на проблемы с разблокировкой по отпечатку пальца и лицу

В её телефонах
Отпечаток пальца и разблокировка по лицу — важные функции в современных устройствах, но OnePlus еще предстоит решить некоторые проблемы, считает обозреватель 9to5Google. Несмотря на то, что OnePlus известна быстрыми и точными датчиками отпечатков пальцев, у нее есть два раздражающих причуда.
OnePlus указали на проблемы с разблокировкой по отпечатку пальца и лицу

© OnePlus

Во-первых, во время настройки устройства после регистрации одного отпечатка пальца пользователя перебрасывает на следующий шаг. Чтобы добавить еще один отпечаток пальца, они должны вернуться в настройки позже. Это незначительное исправление, которое можно было бы устранить, добавив подсказку «добавить еще один» — такую функцию уже предлагают конкуренты, например Google Pixel и Samsung Galaxy.

Во-вторых, системы разблокировки по лицу и отпечатку пальца не всегда работают слаженно. Если обе системы включены, разблокировка по лицу может деактивировать датчик отпечатков пальцев до того, как пользователь успеет им воспользоваться. В результате пользователю придется разблокировать устройство движением пальца. В отличие от OnePlus, Google удалось создать систему, в которой оба метода работают в тандеме.