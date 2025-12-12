OnePlus временно отключила функцию «ИИ-писателя» после критики людей

AI Writer был создан для помощи в написании и редактировании текста непосредственно в Заметках, используя обработку как на устройстве, так и в облаке.

По словам компании, пользователи столкнулись с непредсказуемой работой инструмента. После первых жалоб OnePlus начала внутреннюю проверку и выпустила предварительное объяснение. ИИ-система работает на гибридной архитектуре, сочетая собственное ПО OnePlus и крупные языковые модели от международных партнёров.

Пока идёт диагностика, OnePlus решила сосредоточиться на стабильности приложения. Чтобы избежать новых ошибок, AI Writer временно отключили.