OnePlus временно отключила функцию «ИИ-писателя» после критики людей

Опубликовано 12 декабря 2025, 18:001 мин.
OnePlus временно отключила функцию «ИИ-писателя» после критики людейВ приложении Notes
OnePlus объявила, что временно отключает функцию AI Writer в приложении Notes. Такое решение компания приняла после того, как пользователи в течение двух дней сообщали о сбоях и «странном» поведении инструмента. OnePlus признала проблему, но заявила, что её исправление потребует времени.
© OnePlus
AI Writer был создан для помощи в написании и редактировании текста непосредственно в Заметках, используя обработку как на устройстве, так и в облаке.
По словам компании, пользователи столкнулись с непредсказуемой работой инструмента. После первых жалоб OnePlus начала внутреннюю проверку и выпустила предварительное объяснение. ИИ-система работает на гибридной архитектуре, сочетая собственное ПО OnePlus и крупные языковые модели от международных партнёров.
Пока идёт диагностика, OnePlus решила сосредоточиться на стабильности приложения. Чтобы избежать новых ошибок, AI Writer временно отключили.