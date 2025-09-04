OnePlus 15 позиционируется как «премиум-сегмент». Основной упор сделан на скорость работы: мощный процессор, эффективное охлаждение и качественный экран. Недавно OnePlus 15 появился в базе Geekbench: смартфон оснащён чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. Также упоминалась поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт в глобальной версии.

Ace 6 станет более доступной моделью, но с возможностями уровня «Pro"-версий конкурентов. Особое внимание привлекает аккумулятор — по слухам, его ёмкость превысит 7000 мА·ч.

Мировой релиз OnePlus 15 ожидается в январе 2026 года, по примеру предыдущего поколения. Ace 6, скорее всего, выйдет за пределами Китая под именем OnePlus 15R.