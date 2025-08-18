Телефоны
OnePlus выпустила FAQ по OxygenOS — исправление перезагрузок и проблемы с батареей

За июль 2025
OnePlus опубликовала обновлённый FAQ по OxygenOS, в котором разъяснила популярные проблемы пользователей и нововведения операционной системы. Так, если ваш смартфон сам перезагружается, компания советует обновить Google Play Services до версии 25.25.33 или выше. Другие советы — в нашем материале.
Для несоответствия контактов между WhatsApp и приложением Контакты рекомендуется выйти из WhatsApp и снова войти в аккаунт.

Некоторые модели сталкиваются с ускоренным расходом батареи. OnePlus подтвердила наличие проблемы и попросила пользователей сообщать подробности через сервис обратной связи.

В FAQ также рассказано о версии V90P00,. Обновление добавляет функцию многоязычного перевода и оптимизированную галерею с возможностью создавать фото с помощью ИИ одним нажатием.

Компания объяснила работу новых инструментов. Mind Space — цифровое пространство для релаксации, его можно настроить через Настройки > Доступность и удобство > Mind Space > Сохранить. Scramble Clock помогает не пропустить важные события: активируется через Часы > Будильник > «+» > Scramble, где можно задать время, дату и сигнал.

Функция Temporarily Block отключает уведомления во время игр или просмотра видео и включается также через настройки.

