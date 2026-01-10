OnePlus выпустит мощный смартфон с экраном 165 Гц и процессором MediaTek

Согласно утечке, условный Ace 6 уже находится на стадии тестирования. Он получит плоский OLED-экран диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 165 Гц. Также упоминается встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и улучшенная система охлаждения, возможно даже с вентилятором.

В прототипе якобы тестируется аккумулятор ёмкостью более 8000 мА·ч, а в финальной версии компания рассчитывает приблизиться к отметке 9000 мА·ч.

Пока официальных данных от OnePlus нет.