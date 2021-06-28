OnePlus выпустит недорогой смартфон с мощным флагманским процессором

OnePlus Nord 2 засветился в бенчмарке по искусственному интеллекту. Стало ясно, что смартфон оборудован процессором MediaTek Dimensity 1200. Также размещение в базе данных бенчмарка подтвердило то, что аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что Dimensity 1200 довольно мощный процессор. Он сравним со Snapdragon 865, который был флагманом в 2019-2020 годах. Также Dimensity 1200 стоит на одном уровне с платформой Qualcomm Snapdragon 870 5G.

Если цена OnePlus Nord 2 будет приятной, то смартфон имеет все шансы стать бестселлером.