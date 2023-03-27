OnePlus выпустит специальную версию флагманского смартфона с «юпитерианским» покрытием

OnePlus также поделилась некоторыми подробностями об устройстве на своей странице Weibo. Процесс исследований и разработок занял один год, и компании пришлось создать новую производственную линию для специального материала задней панели. Сообщается, что коэффициент износа этого материала составляет 50% по сравнению с обычными смартфонами со стеклянной задней панелью. Все телефоны Jupiter Rock Edition также будут поставляться в индивидуальной упаковке.