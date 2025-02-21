OnePlus Watch 3 сравнили с прошлой версией Watch 2: стоит ли покупать новые

Корпус Watch 3 стал немного больше и тоньше, что повысило удобство использования, но при этом сохранил премиальное сапфировое стекло и корпус из нержавеющей стали. Главным преимуществом модели является более яркий LTPO AMOLED-дисплей (2200 нит против 1000 нит у Watch 2), что облегчает видимость на улице. Обе модели имеют защиту от воды по стандарту IP68 и 5ATM.

В обоих часах используется чип Snapdragon W5 Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ, так что производительность схожа. Однако Watch 3 оснащены Bluetooth 5.2 для более удобного подключения, в то время как в Watch 2 используется Bluetooth 5.0. Время автономной работы должно быть сопоставимым, поскольку оба устройства поддерживают проводную зарядку мощностью 7,5 Вт.

Ожидается, что стоимость Watch 3 составит 325 долларов, в то время как цена Watch 2 составляет 250 долларов. Более яркий экран Watch 3 и улучшенный Bluetooth делают его солидным обновлением, но Watch 2 все еще предлагает отличную цену для тех, кто хочет получить функциональные и бюджетные смарт-часы.